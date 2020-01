BOCA JUNIORS DE ROSSI / Daniele De Rossi è pronto a dire addio al calcio giocato: l'ex centrocampista della Roma, attualmente al Boca Juniors, avrebbe deciso di porre fine alla sua carriera di calciatore.

Il 36enne avrebbe lasciato l'allenamento odierno e fatto sapere al club argentino la sua intenzione di fare ritorno in Italia: quanto accaduto sarebbe il preludio alla decisione di ritirarsi con l'ufficialità che potrebbe arrivare stesso oggi in una conferenza stampa -- del presidente del Boca Jorge Amor

Per De Rossi nei giorni scorsi si è parlato di possibile ritorno alla Roma, in una veste diversa da quella del calciatore: un rientro in giallorosso che sarebbe legato al cambio di proprietà con la trattativa tra Pallotta e Friedkin che sarebbe alle battute finali. Con il nuovo patron De Rossi potrebbe entrare a far parte dello staff tecnico e il ritiro che si prospetta sarebbe il primo passo.

De Rossi nella sua esperienza in Argentina ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni così per lui si contano appena sei presenze con un solo gol: anche da qui la decisione di lasciare non soltanto il Boca ma anche il calcio giocato. Per lui è pronta un'altra carriera.