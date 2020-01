CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / La Juventus continua a sognare il ritorno di Pogba. Nonostante il recente acquisto di Kulusevski, che solo dalla prossima estate dovrebbe giocare in bianconero, resta viva la voglia di riportare il talento del Manchester United a Torino. Così, analizzando le ultime indiscrezioni, il noto agente ed esperto di calciomercato, Andrea D'Amico, ha espresso la sua opinione: "Può muoversi a gennaio? Per me sì. Non dico che sia sicuro, ma che è possibile si muova anche a gennaio. La situazione a Manchester mi sembra insanabile. Io lo terrei d’occhio - le sue parole a 'Tuttosport' - Potrebbe effettivamente essere un gennaio caldo per il mercato".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sprint Inter per Pogba: super scambio!

D'Amico ha poi proseguito la sua disamina: "Cosa serve alla Juve? A centrocampo, forse. Potrebbe essere utile una mezzala. Uno come Pogba, per intendersi, che non avrebbe bisogno di adattamento e garantirebbe un salto di qualità a una rosa stellare. Marcature di mercato? Ma dai! I giocatori forti li conoscono tutti e li vogliono tutti, poi chi prima arriva meglio alloggia. O chi è più bravo. Non credo che Paratici debba copiare Marotta o viceversa. E poi c’è la volontà del giocatore: alla fine spesso decide lui".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, 'trema' l'Inter: sguardo Juventus sull'obiettivo di Marotta