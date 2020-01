Juventus, Kulusevski solo a giugno: ulteriore conferma!

CALCIOMERCATO PARMA JUVENTUS KULUSEVSKI PJACA / Daniele Faggiano conferma l'intenzione del Parma di trattenere Kulusevski. L'attaccante acquistato dalla Juventus continuerà a giocare al Parma fino al termine della stagione.

Il concetto espresso da presidente dei gialloblu nei giorni scorsi, è stato ribadito dal direttore sportivo del club: "I bianconeri potevano darmi chi volevano, ma Kulusevski è un giocatore del Parma e rimarrà tale fino al 30 giugno, questo è il nostro obiettivo - ammette ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo' -è un nostro tesserato e professionista serio".

In queste ore si è parlato anche della possibile cessione di Pjaca al Parma. Il calciatore croato sarebbe stato proposto ai gialloblu per liberare Kulusevski: "L'avrei preso normalmente, non con uno scambio", aggiunge Faggiano. Kulusevski dunque potrà allenarsi con Cristiano Ronaldo solo dalla prossima estate, salvo clamorosi cambi di programma.

