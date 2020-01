CALCIOMERCATO MILAN PIATEK TOTTENHAM / Milan attivissimo dopo l'arrivo di Ibrahimovic. Il grande ritorno dello svedese è di certo una buona notizia per le ambizioni rossonere, ma di certo non può bastare, da solo, per coltivare aspettative di rilancio nell'immediato. La dirigenza rossonera è al lavoro per mettere a segno altri acquisti importanti, anche a difesa e centrocampo, per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli.

Calciomercato Milan, Piatek al Tottenham: Mourinho ci pensa

Attenzione anche alle eventuali operazioni in uscita, che potrebbero servire a finanziare dei colpi. Tutta da valutare la situazione di Piatek, il cui ruolo all'interno della squadra rossonera è messo in discussione proprio dall'arrivo di Ibrahimovic.

Il giocatore ha già respinto le proposte di, vorrebbe rimanere a giocarsi le proprie chances, ma al tempo stesso valutare importanti opportunità di rilancio. Così come il, di fronte a un'offerta importante, potrebbe decidere di cederlo. Novità interessanti potrebbero giungere da Londra, dove sulla spondaJosèè alle prese con una vera e propria tegola. Harry, infatti, nell'ultimo match contro ilha riportato un infortunio abbastanza serio al tendine del ginocchio sinistro. Le condizioni del bomber sono sotto osservazione, potrebbe esserci anche uno stop piuttosto lungo, di circa un paio di mesi. Ecco perché gli Spurs potrebbero gettarsi sul mercato alla ricerca di un attaccante e Piatek, a quel punto, sarebbe uno dei papabili.

