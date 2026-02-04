All’Udinese si è rilanciato dopo più di due anni a dir poco complicati

Zaniolo è appena tornato in campo dopo l’operazione di pulizia meniscale al ginocchio destro dello scorso 12 gennaio. L’attaccante è riapparso nel secondo minuto di recupero della sfida con la Roma di domenica sera vinta dalla squadra di Runjaic per 1-0 grazie alla rete di Ekkelenkamp.

Fino all’intervento chirurgico il classe ’99 ha disputato un’ottima stagione. 6 i gol e 3 gli assist realizzati dal numero 10, che il club della famiglia Pozzo sembra intenzionato a riscattare al termine della stagione. I friulani possono acquistarlo a titolo definitivo versando 10 milioni nelle casse del Galatasaray, oppure la metà garantendo però ai turchi il 50% sulla futura rivendita.

Un Zaniolo tornato a livelli alti potrebbe tuttavia far gola anche a qualche big. Per esempio al Milan, ma anche alla Juventus: con entrambi, per dire, l suo agente vanta eccellenti rapporti.

La palla è comunque in mano, anzi tra i piedi dell’Udinese, dove l’ex Roma (e di mezza Serie A) ha trovato la sua dimensione e quella brillantezza fisica che aveva perso pure a causa dei due gravi infortuni. L’Udinese potrebbe anche riscattarlo con l’intento di rivenderlo subito per farci una plusvalenza, nel caso l’ennesima della ormai quarantennale gestione Pozzo.