Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Zaniolo in una big di Serie A: nuova occasione a giugno, i dettagli

Foto dell'autore

All’Udinese si è rilanciato dopo più di due anni a dir poco complicati

Zaniolo è appena tornato in campo dopo l’operazione di pulizia meniscale al ginocchio destro dello scorso 12 gennaio. L’attaccante è riapparso nel secondo minuto di recupero della sfida con la Roma di domenica sera vinta dalla squadra di Runjaic per 1-0 grazie alla rete di Ekkelenkamp.

Zaniolo dopo il gol alla Juve
Zaniolo in una big di Serie A: nuova occasione a giugno, i dettagli (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Fino all’intervento chirurgico il classe ’99 ha disputato un’ottima stagione. 6 i gol e 3 gli assist realizzati dal numero 10, che il club della famiglia Pozzo sembra intenzionato a riscattare al termine della stagione. I friulani possono acquistarlo a titolo definitivo versando 10 milioni nelle casse del Galatasaray, oppure la metà garantendo però ai turchi  il 50% sulla futura rivendita.

Un Zaniolo tornato a livelli alti potrebbe tuttavia far gola anche a qualche big. Per esempio al Milan, ma anche alla Juventus: con entrambi, per dire, l suo agente vanta eccellenti rapporti.

La palla è comunque in mano, anzi tra i piedi dell’Udinese, dove l’ex Roma (e di mezza Serie A) ha trovato la sua dimensione e quella brillantezza fisica che aveva perso pure a causa dei due gravi infortuni. L’Udinese potrebbe anche riscattarlo con l’intento di rivenderlo subito per farci una plusvalenza, nel caso l’ennesima della ormai quarantennale gestione Pozzo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie