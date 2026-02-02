PAGELLE E TABELLINO UDINESE-ROMA 1-0: Ekkelenkam fortunato e pure bravo. Soulé-Pellegrini spenti

Voti e giudizi del match del BluEnergy Stadium valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Udinese

Okoye 6,5

Bertola 6,5. Dal 77′ Kabasele 6

Kristensen 6,5

Solet 6,5

Ehizibue 6

Karlstrom 6

Miller 6. Dal 77′ Zarraga 6

Zemura 6,5

Ekkelenkamp 7. Dal 92′ Bayo sv

Atta 6,5

Davis 6,5. Dal 55′ Gueye 6. Dal 91′ Zaniolo sv

Allenatore: Runjaic 7

L’Udinese gioca un’ottima partita, di sostanza, in parte di qualità, di energia, voglia. Insomma, ci ha messo un po’ tutto la squadra di Runjaic. Che ha trovato il gol in maniera oggettivamente fortunosa, ma la prestazione è stata senza dubbio superiore a quella della Roma, più completa. Insufficienze vere non ce ne sono, ma tutti si sono guadagnati un voto importante, chi più chi meno. Ekkelenkamp si guadagna la copertina, ma non solo per il gol che appunto è stato rocambolesco. Molto bene la difesa, così come Atta e Davis che si fa male nel momento migliore ma ha dato un grande apporto.

Roma

Svilar 7

Mancini 6

Ndicka 5,5

Hermoso 5,5. Dal 71′ Ghilardi 6

Celik 5,5. Dal 77′ Tsimikas 6

Cristante 6

El Aynaoui 5,5. Dal 77′ Pisilli 6

Wesley 6

Soulé 5,5. Dal 77′ Vaz 6

Pellegrini 5. Dal 67′ Venturino 6

Malen 5,5

Allenatore: Gasperini 5

Arbitro: Sacchi (Macerata) 5,5

La trasferta di Atene non può avere peso su quella che è stata la prestazione di questa sera. Perché sono girati diversi giocatori e perché per primo Gasperini nelle sue analisi non dà mai la colpa al giovedì precedente in campo, con le partite ravvicinate che invece addirittura favoriscono la crescita tecnica e mentale. Non è sembrato così questa sera. Qualche imperfezione di troppo in difesa, a centrocampo intensità non adeguata e in attacco poca cattiveria, poca lucidità e spunti al minimo. Pellegrini il peggiore, Soulé sta attraversando un periodo, ora però abbastanza persistente, in cui non è lucido né brillante. Malen si infrange un po’ troppo sulla difesa, negli spazi stretti fa fatica e la sensazione è che le cose migliorerebbero molto per lui con una punta di ruolo accanto.

Il tabellino di Udinese-Roma

Marcatori: 49′ Ekkelenkamp (U)

Ammoniti: Ndicka (R), Davis (U), Kristensen (U), Mancini (R), Zemura (U), Pellegrini (R), Miller (U), Gueye (U), El Aynaoui (R).

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola (77′ Kabasele), Kristensen, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Miller (77′ Zarraga), Zemura; Ekkelenkamp (92′ Bayo), Atta; Davis (55′ Gueye)(91′ Zaniolo).

A disposizione: Padelli, Nunziante, Goglichidze, Camara, Arizala, Bayo, Zaniolo.

Allenatore: Runjaic.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (71′ Ghilardi); Celik (77′ Tsimikas), Cristante, El Aynaoui (77′ Pisilli), Wesley; Soulé (77′ Vaz), Pellegrini (67′ Venturino); Malen.

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Ziolkowski, Arena, Della Rocca.

Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Sacchi (Macerata). Assistenti: Dei Giudici – Moro. IV Uomo: Ayroldi. Var: Ghersini. AVar: Maresca.