Occhi in casa Udinese, il Milan pensa ad Atta per l’estate

Terminata ufficialmente la sessione di calciomercato invernale, è già tempo di guardare a quello che potrà avvenire durante la prossima estate.

Arthur Atta
Milan, occhi su Atta dell’Udinese (Ansa Foto) – calciomercato.it

In un Milan che, con ogni probabilità, saluterà Loftus-Cheek e uno tra Fofana e Ricci in estate, si parla già di un interessamento nei confronti di Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese che sta facendo molto bene in bianconero.

I rossoneri sono rimasti ben impressionati dalle prestazioni fornite dal classe 2003 e potrebbero dare l’assalto al calciatore durante la prossima estate provando a sfilarlo ai friulani. Con un contratto fino al giugno del 2029 con l’Udinese, Atta viene valutato circa 20 milioni di euro dalla società bianconera con il Milan che spera di abbassare le richieste con l’inserimento di qualche contropartita tecnica.

Un acquisto che andrebbe ad infoltire il numero di calciatori francesi all’interno della rosa del Milan, sempre molto propenso negli ultimi anni ad inserire giocatori transalpini nell’organico.

