Colpo di scena Leao, decisione in casa Milan: le ultimissime

Le ultimissime in casa Milan in vista del posticipo di questa sera contro il Bologna: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Cresce l’attesa per il posticipo tra Bologna e Milan, in programma questa sera alle ore 20:45 e valido per la 23esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno conquistato 9 punti nelle ultime cinque partite di campionato (2 vittorie e 3 pareggi) e sono al momento secondi in classifica, mentre i rossoblu hanno perso contro Fiorentina e Genoa e occupano la decima posizione.

Ci sono importantissime novità di formazione in casa Milan a poche ore dalla sfida contro l’undici di Italiano. Pulisic non è stato convocato, mentre Leao dovrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina: al suo posto pronto Loftus-Cheek alle spalle dell’unica punta Nkunku. Ecco le probabili formazioni del match tra Bologna e Milan:

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter Gabbia, Pavlovic Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri.