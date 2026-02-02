Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Vitinha, l'interesse del Milan e l'operazione col Genoa: le ultime

Il club rossonero è da tempo sulle tracce dell’attaccante portoghese, legato al ‘Grifone’ fino al 2028

Vitinha è stato accostato al Milan in queste ore di mercato come possibile piano B a Mateta, il cui approdo in rossonero è definitivamente saltato. Le ulteriori visite organizzate dal club di Red Bird hanno messo in evidenza dei problemi al ginocchio, con possibilità di un intervento che metterebbe fine in anticipo alla sua stagione.

Vitinha esulta dopo il gol col Genoa
Vitinha, l'interesse del Milan e l'operazione col Genoa: le ultime

Tornando a Vitinha, come raccolto da Calciomercato.it l’interesse del Milan nei suoi confronti c’è già da diversi mesi. L’attaccante classe 2000 è apprezzato in via Aldo Rossi, con gli scout del ‘Diavolo’ che hanno cominciato a seguirlo regolarmente con molta attenzione.

Va detto, però, che per Tare e soci sarebbe complicatissimo consegnarlo ad Allegri a poco più di un’ora dalla chiusura di questa sessione di gennaio. Vitinha potrebbe essere un obiettivo della prossima estate, nel frattempo continuerà ad essere uno dei punti di forza del Genoa targato DDR, Daniele De Rossi.

Con il tecnico romano, il portoghese ex Marsiglia finalmente gioca nel suo ruolo naturale, quello di prima punta, dove sta dando il suo contributo alla causa con gol (2, l’ultimo venerdì scorso in casa della Lazio) e soprattutto prestazioni di ottimo livello. Lo stesso De Rossi ha speso parole di elogio per lui in conferenza stampa, sottolineando la sua abnegazione nonché la sua duttilità.

