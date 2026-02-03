Atalanta
L’addio è solo rimandato, il Milan ne saluterà tre in estate

Conclusosi il calciomercato invernale senza colpi di coda da parte del Milan, per i rossoneri è tempo di concentrarsi sul campo, ma anche di provare a capire quali possano essere le mosse da concludere in vista dell’estate.

Le idee del club appaiono ben chiare sia su quello che andrà fatto in entrata sia sulle mosse da attuare in uscita.

Milan, tre addii in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ci sono alcuni calciatori che sono rimasti in rosa ma che non sembrano far parte dei progetti futuri della società rossonera, pronta a cederli al migliore offerente una volta che terminerà il campionato di Serie A. Un Milan intenzionato a fare cassa per poi rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per competere anche in Europa.

Calciomercato, il Milan ne saluta tre in estate

Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku e Santiago Gimenez non sembrano far parte del progetto Milan in vista della prossima stagione.

Milan, tre cessioni in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il primo ha il contratto in scadenza nel 2027 e la prossima estate sarà l’ultima utile per cederlo e monetizzare. Tornato nel giro della nazionale, il calciatore inglese fa gola a diverse squadre di Premier League e viene valutato circa 10 milioni di euro.

Nkunku è stato al centro di numerose voci di mercato durante il mese di gennaio, dal Fenerbahce all’Atalanta passando per la Roma con il francese che potrebbe salutare alla fine del campionato con il Milan che spera di rientrare dell’investimento fatto in estate.

Su Santiago Gimenez potrebbe scatenarsi un’asta in estate nel caso in cui il centravanti dovesse fare bene con la nazionale messicana al prossimo mondiale. La speranza del Milan è proprio quella che il calciatore possa fare bene mettendosi in mostra e aumentando il valore del suo cartellino.

