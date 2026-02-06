Tonali-Juve, annuncio di questi minuti: sognano i tifosi bianconeri

Importantissimo annuncio su Sandro Tonali che rimane l’oggetto dei desideri della Juventus per l’estate: tutti i dettagli.
Anche l’Arsenal ha provato in extremis a portarlo a Londra nella sessione di calciomercato invernale, ma alla fine Sandro Tonali è rimasto al Newcastle. La sua permanenza nei ‘Magpies’, però, potrebbe avere i giorni contati visto che la Juventus continua a spingere per prenderlo in estate. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare chiarezza.
Tonali è legato al Newcastle da un contratto fino al 30 giugno 2029 (con opzione di rinnovo fino al 2030) e ha una valutazione di 70-80 milioni di euro, cifra che non spaventa la Juve. Comolli e il direttore sportivo Ottolini hanno tutta l’intenzione di provarci al termine della stagione in corso, anche se l’affare si preannuncia a dir poco complesso. A fare chiarezza sul futuro del calciatore ci pensa ora il suo agente Giuseppe Riso nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’: “Juventus come soluzione ideale per un rientro in Italia? Sandro non ha una preferenza in questo momento, in estate valuteremo e decideremo cosa fare“.
Tonali è stato individuato da tempo come il profilo ideale per far compiere alla squadra di Spalletti il definitivo salto di qualità: sarà lui il grande colpo dell’estate bianconera?