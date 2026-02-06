Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tonali-Juve, annuncio di questi minuti: sognano i tifosi bianconeri

Foto dell'autore

Importantissimo annuncio su Sandro Tonali che rimane l’oggetto dei desideri della Juventus per l’estate: tutti i dettagli. 

Anche l’Arsenal ha provato in extremis a portarlo a Londra nella sessione di calciomercato invernale, ma alla fine Sandro Tonali è rimasto al Newcastle. La sua permanenza nei ‘Magpies’, però, potrebbe avere i giorni contati visto che la Juventus continua a spingere per prenderlo in estate. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare chiarezza.

Tonali in azione col Newcastle
Tonali (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Tonali è legato al Newcastle da un contratto fino al 30 giugno 2029 (con opzione di rinnovo fino al 2030) e ha una valutazione di 70-80 milioni di euro, cifra che non spaventa la Juve. Comolli e il direttore sportivo Ottolini hanno tutta l’intenzione di provarci al termine della stagione in corso, anche se l’affare si preannuncia a dir poco complesso. A fare chiarezza sul futuro del calciatore ci pensa ora il suo agente Giuseppe Riso nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’: “Juventus come soluzione ideale per un rientro in Italia? Sandro non ha una preferenza in questo momento, in estate valuteremo e decideremo cosa fare“.

/7

Calcio Quiz Night: solo per veri malati di pallone

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 33%

Facebook
0%

Tonali è stato individuato da tempo come il profilo ideale per far compiere alla squadra di Spalletti il definitivo salto di qualità: sarà lui il grande colpo dell’estate bianconera?

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie