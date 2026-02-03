Atalanta
Tutto pronto per l’arrivo di Vlahovic a zero: beffato il Milan

Nuova svolta per quel che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic: sembra ormai tutto pronto per l’acquisto del centravanti serbo a parametro zero. 

Contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e rinnovo con la Juventus ormai lontanissimo. Dusan Vlahovic si appresta a salutare i bianconeri in estate ed è pronta a scatenarsi una vera e propria asta per prenderlo a parametro zero tra qualche mese.

Dusan Vlahovic
Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un forte interesse del Milan con Max Allegri che farebbe follie pur di allenare nuovamente il serbo, ma ora occhio alle sorprese. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, in queste ore sarebbe tornata calda la pista che porta alla Premier League: Vlahovic piace tantissimo a Chelsea e Newcastle, che non avrebbero alcun problema a garantirgli uno stipendio simile a quello che percepisce attualmente a Torino (12 milioni di euro netti, circa 22,2 lordi).

Igli Tare, dunque, è avvisato: sarà complicato per il direttore sportivo del Milan convincere il serbo ad accettare la destinazione rossonera con queste premesse. E le sirene provenienti dall’Inghilterra tornano a farsi sentire prepotentemente.

