Vlahovic-Milan, ci siamo: conto alla rovescia dei tifosi rossoneri

L’obiettivo numero uno del Milan per la prossima stagione è rappresentato da Dusan Vlahovic con il centravanti serbo che è in scadenza di contratto con la Juventus e potrà cambiare maglia a costo zero.

Fortemente voluto da Massimiliano Allegri, l’attaccante classe 2000 potrebbe rappresentare il rinforzo per il reparto offensivo del Milan per il prossimo campionato con il tecnico livornese che lo ha avuto a disposizione durante la sua ultima esperienza sulla panchina della Juventus.

Una volta terminato il calciomercato invernale i giocatori in scadenza di contratto saranno liberi di firmare un pre-contratto con un altro club, pronti poi a firmare a costo zero in ottica futura. Vlahovic è tra questi e il Milan è pronto a sferrare l’assalto non appena sarà possibile. Dal 3 febbraio, quindi, i rossoneri saranno liberi di prendere contatti con l’entourage del calciatore e provare a trovare un accordo nonostante il suo alto ingaggio percepito alla Juventus (più di 10 milioni di euro in questa stagione).

Milan in pole per Vlahovic: i motivi

Dusan Vlahovic è in scadenza di contratto con la Juventus e le trattative per il rinnovo del contratto si sono fermate ormai da tempo con il calciatore pronto a salutare la formazione bianconera alla fine della stagione in corso. Sulle sue tracce ci sono diverse squadre europee, dal Barcellona al Bayern Monaco, tutte che stanno osservando la situazione, ma che non appaiono pronte a lanciare l’assalto.

In casa Milan le idee appaiono chiare e i rossoneri, a differenza degli altri club, appaiono pronti a mettere Vlahovic al centro del progetto, regalando al classe 2000 un ruolo da protagonista in vista della prossima stagione. Un colpo che permetterebbe ad Allegri di avere un attaccante centrale di ruolo con uno tra Fullkrug e Santiago Gimenez che rimarrebbe come alternativa.

Gli altri due attaccanti in rosa dovrebbero essere Leao e Pulisic, con Nkunku destinato a salutare alla fine del campionato. Un’operazione non semplice per il Milan, ma che il club vorrebbe portare a termine per regalare al proprio allenatore il centravanti tanto desiderato.