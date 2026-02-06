Attacco frontale all’indomani dell’eliminazione dalla Coppa Italia
Brutto risveglio per la Juve, ko 3-0 ieri sera in casa dell’Atalanta e fuori dalla Coppa Italia ai quarti. Il risultato è decisamente molto pesante rispetto a quello che si è visto in campo, ma i bianconeri – al di là dell’episodio del rigore – devono fare solo mea culpa per le tante occasioni create e non concretizzate.
Sotto accusa torna il mercato, quello estivo ma soprattutto quello di gennaio. Alla fine non è arrivato l’attaccante che voleva Spalletti, anche se Kolo Muani – il preferito del tecnico – probabilmente non sarebbe stato sufficiente per il salto di qualità.
“Se la Juve pensava di colmare i limiti in attacco con Kolo Muani, be’ avrebbe sbagliato – ha detto Gianni Visnadi nel suo intervento a ‘Radio Radio’ – Bisognerebbe fare delle riflessioni profonde, perché pure quest’anno la Juventus finirà con zero titoli. E rischia di restare a secco per molto tempo se continuerà con questa politica”.
Sul banco degli imputati anche lo stesso Spalletti: “Non ci sono più i soldi per fare quello che faceva prima, quindi la squadra deve resettare e cambiare modo di approcciarsi alle partite, altrimenti si prenderà tanti complimenti e poi perde 3-0″.