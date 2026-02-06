Attacco frontale all’indomani dell’eliminazione dalla Coppa Italia

Brutto risveglio per la Juve, ko 3-0 ieri sera in casa dell’Atalanta e fuori dalla Coppa Italia ai quarti. Il risultato è decisamente molto pesante rispetto a quello che si è visto in campo, ma i bianconeri – al di là dell’episodio del rigore – devono fare solo mea culpa per le tante occasioni create e non concretizzate.

Sotto accusa torna il mercato, quello estivo ma soprattutto quello di gennaio. Alla fine non è arrivato l’attaccante che voleva Spalletti, anche se Kolo Muani – il preferito del tecnico – probabilmente non sarebbe stato sufficiente per il salto di qualità.

“Se la Juve pensava di colmare i limiti in attacco con Kolo Muani, be’ avrebbe sbagliato – ha detto Gianni Visnadi nel suo intervento a ‘Radio Radio’ – Bisognerebbe fare delle riflessioni profonde, perché pure quest’anno la Juventus finirà con zero titoli. E rischia di restare a secco per molto tempo se continuerà con questa politica”.

/7 Calcio Quiz Night: solo per veri malati di pallone Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale? Cristiano Ronaldo Leo Messi Ali Daei Pelé Questa era tosta! Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. Esatto! Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della storia tra le nazionali, davanti ad Ali Daei e Leo Messi. Il miglior marcatore di sempre con la sua Nazionale è Cristiano Ronaldo, che ha superato il vecchio record di Ali Daei e stacca anche Messi. 2 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi Non è questa. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. Esatto! De Rossi ha chiuso la carriera al Boca Juniors dopo tutta una vita alla Roma. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 3 / 7 Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti? Roma Lazio Napoli Fiorentina No, non è questa. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. Giusto! Il Napoli è la regina del centro-sud a scudetti: più titoli di Roma e Lazio. La squadra del centro-sud con più scudetti è il Napoli , che ne ha vinti più di Lazio e Fiorentina ed è a pari con la Roma. 4 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Ci sei andato vicino! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. Bravissimo! Danilo D'Ambrosio ha un gemello calciatore, Dario, meno noto ma sempre in campo. L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 5 / 7 Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti? Stefan Schwoch Daniele Cacia Massimo Coda Andrea Caracciolo Ci sei andato vicino! Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! Grande! Massimo Coda ha appena raggiunto i 144 gol in Serie B, record storico condiviso con Schwoch. Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! 6 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). Esatto! Il Brescia ferma il record con 13 retrocessioni dalla Serie A. La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 7 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli No, non è questa. Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. Perfetto! Gigi Buffon ha stabilito quel record nel 2016 con la Juventus. Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 33% Facebook 0% Ricomincia quiz

Sul banco degli imputati anche lo stesso Spalletti: “Non ci sono più i soldi per fare quello che faceva prima, quindi la squadra deve resettare e cambiare modo di approcciarsi alle partite, altrimenti si prenderà tanti complimenti e poi perde 3-0″.