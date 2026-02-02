Atalanta
Niente Mateta, il Milan ha già scelto il nuovo centravanti

Dopo la seconda parte di visite mediche il Milan ha deciso di non proseguire con l’affare Mateta con il centravanti francese che resterà quindi al Crystal Palace con i rossoneri che continueranno con lo stesso organico.

Massimiliano Allegri
Il Milan cerca un nuovo attaccante (Ansa Foto) – calciomercato.it

In casa Milan sembrano essere chiare le idee per quello che riguarda il futuro del reparto offensivo con la dirigenza che sa su quale centravanti puntare per la prossima stagione.

Milan, c’è solo un nome in lista per l’attacco

L’obiettivo numero uno resta sempre Dusan Vlahovic con la punta serba che è in scadenza di contratto con la Juventus e non pare intenzionato a prolungare con i bianconeri. Massimiliano Allegri sarebbe pronto a fare carte false pur di riaverlo a disposizione e lo avrebbe chiesto alla squadra mercato rossonera con Igli Tare pronto a dare l’assalto alla punta classe 2000.

Dusan Vlahovic
Milan, occhi su Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it

In questa stagione il centravanti ha guadagnato più di 10 milioni di euro e, per accettare il trasferimento in rossonero, dovrà dimezzare il suo stipendio, andando a firmare un contratto in stile Maignan, legato anche ai risultati della squadra ed eventuali bonus.

Dal Bayern Monaco all’Atletico Madrid sono diverse le squadre sulle tracce della punta che sarebbe però attratta dalla possibilità di giocare in rossonero. Un affare non semplice ma ora, saltato Mateta, le energie del Milan sul mercato in vista dell’estate si concentreranno tutte sull’ex Fiorentina.

