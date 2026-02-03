Atalanta
Infortunio Saelemaekers, tegola Milan: tempi di recupero più lunghi

C’è preoccupazione in casa Milan per quelle che sono le condizioni di Alexis Saelemaekers con il belga che rischia di restare fuori dai campi di gioco per più tempo del previsto.

Tempi lunghi per Saelemaekers

Uscito a fine primo tempo della partita contro la Roma, l‘esterno belga non è stato convocato per la partita contro il Bologna e potrebbe restare fuori dai campi di gioco per diverso tempo.

Il problema all’adduttore che ha colpito l’ex calciatore di Roma e Bologna potrebbe portarlo a restare fuori per circa due settimane con Massimiliano Allegri che dovrà trovare una soluzione per sostituirlo sia in vista della partita contro il Pisa che quella contro il Como che i rossoneri recupereranno il prossimo 18 febbraio.

Un problema non da poco conto per il Milan che ha in Saelemaekers un equilibratore del gioco e un punto di forza della squadra, dimostrando di essere cresciuto molto durante gli ultimi due anni passati in prestito.

