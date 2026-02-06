Atalanta
Emergenza Roma, Gasperini nei guai: quanti infortuni per la sfida con il Cagliari

Il tecnico della Roma è costretto a afre i conti con una vera e propria emergenza in vista del match contro il Cagliari. La lista degli indisponibili aumenta

Da una parte l’insoddisfazione per un mercato che lo ha convinto a metà, dall’altra i continui problemi fisici dei suoi calciatori, che lo costringeranno a varare una formazione di emergenza in vista della sfida contro il Cagliari, valevole per la 23esima giornata di campionato. Non c’è pace per Gian Piero Gasperini: dopo il ko di Udine e lo sfogo post partita (“Forse se non si raggiungerà la Champions League si cambierà allenatore”), il tecnico dei giallorossi deve fare i conti con un’emergenza straordinaria.

Emergenza Roma, Gasperini nei guai: quanti infortuni per la sfida con il Cagliari

Che rischia di metterlo in seria difficoltà per il match con i sardi (in programma lunedì nove febbraio alle ore 20.45). Il tecnico continua a perdere calciatori: ogni allenamento un problema; ogni seduta una nuova emergenza. Gasp stringe i denti, prova a trovare le risorse giuste all’interno della rosa, ma la lista degli infortunati diventa sempre più lunga. E limitante, in vista di una sfida fondamentale, dopo il ko di Udine.

Il tecnico, cher vuole immediatamente reagire e tornare a fare punti, era conscio di dover rinunciare a Koné e Dovbyk: due assenze lunghe e pesanti. Soprattutto quella del mediano si è fatta sentire ad Udine. Nell’ultimo allenamento si è fermato anche Robino Vaz: un infortunio beffardi e pesante, che priverà il tecnico dell’esuberanza e della fantasia del giovane trequartista per almeno tre settimane. L’ex Marsiglia si è infatti fermato per una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra. Un problema che lo costringerà a saltare le prossime sfide: tra le quali la trasferta al Maradona contro il Napoli.

Roma, le condizioni di Hermoso, Venturino e Dybala: chi recupera per il Cagliari?

Ma i problemi non finiscono qui: Gasperini infatti deve fare i conti anche con l’influenza di Venturino (che lo ha costretto a fermarsi) e con un piccolo infortunio ad Hermoso, costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al piede. Un colpo subito durante l’ultima seduta di allenamento. Problemi non gravi, ma che si vanno ad aggiungere a quelli precedenti e che hanno portato il tecnico a suonare un campanello d’allarme. Anche perchè Gasperini deve già fare i conti con le condizioni non eccezionali di Ferguson e Dybala, che da giorni continuano a lavorare a parte. Il mister giallorosso spera di ricevere dei segnali confortanti dall’argentino, che domani proverà a forzare e a lavorare in gruppo.

Roma, le condizioni di Hermoso, Venturino e Dybala: chi recupera per il Cagliari?
Dybala rappresenta un’importante ancora di salvezza: dal punto di vista tecnico ed emotivo: la sua presenza in campo può essere fondamentale anche per il resto dei suoi compagni. Se Roma-Cagliari si giocasse domani, Gasperini andrebbe incontro ad u serie di forfait clamorosi. Il posticipo al lunedì regalerà al tecnico qualche giorno in più di speranza. Il suo obiettivo è di cercare di recuperare almeno Dybala, Venturino e Hermoso. Poi inizierà a pensare alla sfida del Maradona contro il Napoli: un crocevia fondamentale per le ambizioni Champions dei giallorossi. Il primo degli scontri diretti (a breve distanza arriverà anche quello con la Juventus) per regalare un’esatta fotografia degli obiettivi stagionali della Roma.

