24 milioni al Milan per Jimenez dal Bournemouth, ma il 50% andrà al Real Madrid

In arrivo un’importante somma di denaro nelle casse del Milan che, in estate, potrà fare i conti con un tesoretto da investire in sede di calciomercato.

Alex Jimenez
Milan, nuova cessione in arrivo

Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano, il Bournemouth verserà nelle casse del Milan circa 19,5 milioni di euro più 5,3 di bonus per un totale che sfiora i 25 milioni. Un bel colpo per i rossoneri, anche se il Real Madrid, per accordi pregressi, incasserà circa il 50% della somma.

Circa 12 milioni a disposizione del Milan da utilizzare in sede di mercato in vista della prossima stagione che, con ogni probabilità, segnerà il ritorno dei rossoneri in Champions League con gli uomini di Massimiliano Allegri che, a 15 partite dalla fine del campionato, possono vantare 7 punti di vantaggio sulla Roma quinta.

