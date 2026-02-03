Si opera e starà fuori 4 mesi, svolta Milan: le ultime

Notizia davvero inaspettata in queste ore: tutto stravolto per il Milan, ecco i dettagli di quello che sta succedendo.

Sembrava tutto pronto per il suo trasferimento al Milan e, invece, l’affare col Crystal Palace è saltato proprio sul più bello. Niente da fare per il passaggio di Jean-Philippe Mateta in rossonero e il motivo della fumata grigia è legato alle condizioni fisiche del centravanti originario di Sevran.

Gli esami a cui è stato sottoposto nelle scorse ore il calciatore non hanno convinto, a tal punto che ora Mateta si vedrà costretto a sottoporsi a intervento chirurgico per un problema alla cartilagine del ginocchio: i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai 3-4 mesi. Da qui lo stop alle trattative tra la compagine rossonera e quella di Londra.

Proprio per questo motivo, il Crystal Palace ha acquistato Jørgen Strand Larsen dal Wolverhampton per circa 50 milioni di sterline. Lo stesso motivo che ha spinto il Milan a tirarsi indietro e a chiudere la sessione invernale di calciomercato senza prendere un nuovo volto in attacco, oltre a Niclas Füllkrug.