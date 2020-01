DIRETTA ATALANTA PARMA - L'Atalanta affronta il Parma in una sfida in chiave europea valida per la penultima giornata di andata del campionato di Serie A.

Da una parte i bergamaschi divogliono dare seguito al roboante successo sul Milan per avvicinarsi al quarto posto in classifica; dall'altro i ducali disognano il colpaccio per trovare la terza vittoria esterna di fila e rilanciarsi per l'Europa League. Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. ALL. Gasperini

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Hernani, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati. ALL. D'Aversa

CLASSIFICA: Inter e Juventus 42 punti; Lazio 39; Roma* 35; Atalanta 31; Cagliari 29: Parma 25; Napoli e Torino* 24; Bologna* 23; Verona 22; Milan 21; Sassuolo 19*; Udinese e Fiorentina *18; Lecce e Sampdoria 15; Brescia* e Genoa* 14; Spal* 12

*Una partita in più