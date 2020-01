GENOA DESTRO VISITE MEDICHE / Da un Mattia all'altro: ufficializzato il ritorno di Perin, il Genoa è pronto a riabbracciare un altro ex. Si tratta di Mattia Destro, attaccante proveniente dal Bologna: l'ormai ex del club emiliano è arrivato oggi in città per sottoporsi alle visite mediche al termine delle qualità firmerà con la società ligure fino al termine della stagione.

Arrivo in prestito, sei mesi per conquistarsi la riconferma, considerato che a giugno scadrà il suo contratto con il Bologna.

Il 28enne attaccante prima di sottoporsi alle visite di rito ha parlato dei suoi obiettivi e delle speranze per questa nuova avventura: "Il mio obiettivo è salvare il Genoa. Ho già sentito i vecchi compagni (da Perin a Sturaro): siamo tutti concentrati per questo traguardo comune. Ora faccio le visite poi li rivedrò. Servirà un grandissimo girone di ritorno: sono carichissimo".

