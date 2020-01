CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN - Escluso dalla lista Uefa per la fase a gironi di Champions League, Emre Can ha chiesto alla Juventus di essere ceduto a gennaio per poter giocare con continuità e non rischiare di perdere la chiamata della Nazionale per Euro 2020. Tra il centrocampista tedesco ed il tecnico Maurizio Sarri non è mai scoccata la scintilla e dal canto suo la dirigenza juventina sarebbe ben disposta a cederlo per liberarsi di un ingaggio pesante e di mettere a bilancio una ricca plusvalenza visto che fu preso a parametro zero dal Liverpool.

Secondo quanto riportato dal portale 'Ruhr24', tuttavia, ci sarebbe una pretendente in meno nella corsa ad Emre Can: si tratta delche avrebbe offerto alla 'Vecchia Signora' i 20 milioni di euro incassati dalla cessione dial Benfica.

Juventus, Klinsmann piomba su Emre Can: contatti avviati

Detto che si è un po' raffreddata anche la pista che portava allo scambio con Paredes del Paris Saint-Germain, il futuro di Emre Can potrebbe essere comunque in Bundesliga. Stando a quanto si legge sul quotidiano tedesco 'Sport Bild', infatti, su Emre Can sarebbe piombato l'Hertha Berlino, che avrebbe già preso contatti con l'entourage del mediano della Juve. Sfumato Xhaka, che il nuovo manager Arteta ha deciso di blindare all'Arsenal, il tecnico dei capitolini Klinsmann avrebbe deciso di puntare forte sul numero 23 bianconero.

