CALCIOMERCATO ATALANTA BONIFAZI BARROW TORINO / L'Atalanta continua ad avere fame e ora vuole rinforzarsi sul calciomercato. Qualche movimento ci sarà in difesa, con la partenza ormai certa di Kjaer. Gli orobici sono balzati in pole per Kevin Bonifazi, per cui è previsto un contatto nelle prossime ore. Si tratterà con il Torino, che nell'operazione potrebbe abbracciare invece Barrow.

Piace moltodello, ma la richiesta di 20 milioni con bonus impedisce il decollo della trattativa.

Anche sulla fascia, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', può muoversi qualcosa: Arana è in partenza ed è circolata la suggestione Ricardo Rodriguez, che è in uscita dal Milan ed è intrigato dall'ipotesi. In ogni caso sarebbe un ostacolo l'ingaggio da 2 milioni dello svizzero. Sul fronte Barrow, se dovesse inserirsi il Torino, si proverà a chiudere con il Bologna. Percassi ha aperto alla cessione a titolo definitivo, ma la richiesta è di 15 milioni di euro: il giocatore spinge per andare da Mihajlovic.