Calciomercato Juventus, blitz Lazio per Szoboszlai

Perso Haaland, c'è un altro grande gioiello in casa Salisburgo che si prepara ad accendere il calciomercato.

Si tratta di Dominik, centrocampista ungherese classe 2000 ormai da tempo nel mirino di tanti grandi club, tra cui la Juventus che come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it lo ha monitorato anche quest'anno in Champions League . Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato rossonero CLICCA QUI

Sul giocatore, scrive 'La Gazzetta dello Sport', è tornato però convinto il pressing della Lazio che già la scorsa estate lo aveva corteggiato, forte dei buoni rapporti instaurati con il club austriaco grazie all'operazione Valon Berisha che, tra l'altro, potrebbe far ritorno proprio al Salisburgo. Secondo il quotidiano la dirigenza biancoceleste non ha in programma di concludere nuovi acquisti a gennaio, ma potrebbe fare un'eccezione proprio per l'ungherese sfruttando anche la volontà del Salisburgo, che in questa stagione non sta avendo il miglior Szoboszlai e non vuole rischiare di vederlo svalutare. La formula del prestito con riscatto obbligatorio a 30-35 milioni di euro potrebbe mettere d'accordo tutti.

