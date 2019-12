CALCIOMERCATO SASSUOLO MAZZITELLI / Luca Mazzitelli non ha trovato spazio finora nel Sassuolo di De Zerbi. Solo undici minuti in campo per l'ex canterano della Roma, che è stato schierato dall'inizio soltanto nel match di Coppa Italia perso dai neroverdi contro il Perugia.

L'ex Genoa è stato impiegato con il contagocce dae nella finestra invernale può cambiare casacca. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, obiettivo Cutrone: le ultime di CM.IT

Calciomercato Sassuolo, Mazzitelli verso la cessione a gennaio

Come raccolto da Calciomercato.it, il centrocampista classe '95 e il suo entourage stanno valutando la possibilità di lasciare il Sassuolo a gennaio per trovare più spazio e giocare con maggiore continuità. Negli ultimi tempi soprattutto il Brescia si era interessato al giocatore, anche se ad oggi non ci sono sviluppi concreti su un possibile sbarco di Mazzitelli alla corte di Corini. La sessione del mercato invernale si aprirà nei prossimi giorni ed è ancora presto per indicare un'eventuale nuova destinazione per il numero 36. Mazzitelli è sotto contratto fino al 2022 con il Sassuolo, con la Roma che può esercitare entro il prossimo giugno il diritto di recompra sul 24enne mediano.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Paratici non si ferma a Kulusevski: arrivano altri due rinforzi

Calciomercato Milan, colpo di scena Piatek: futuro deciso