CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Il Milan si prepara ad accogliere Zlatan Ibrahimovic. Nei prossimi gironi il fuoriclasse svedese sarà a Milano per iniziare la preparazione alla corte di Pioli e rimettersi in condizione in vista della ripresa del campionato.

Il ritorno in rossonero dell'ex Los Angeles Galaxy ha alimentato ulteriormente i dubbi sul futuro di Krzysztof, con l'ipotesi cessione già percorribile a gennaio.

Calciomercato Milan, Piatek resta fino a giugno

Oltre ad un ritorno al Genoa (pista comunque complicata), per il centravanti polacco ci sarebbe l'interesse del Manchester United e di diverse società di Bundesliga. In Serie A piace anche alla Fiorentina, anche se ci sarebbe comunque distanza sulla formula del trasferimento e sulla valutazione. Stando a 'La Gazzetta dello Sport', comunque, il Milan ad oggi non avrebbe ricevuto offerte concrete per Piatek. Si farebbe largo quindi l'ipotesi di una permanenza al fianco di Ibrahimovic del classe '95, il cui destino sarebbe poi decisio con calma a giugno da Boban e Maldini.

