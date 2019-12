Calciomercato Milan, capitolo Nastasic: annuncio su Instagram

CALCIOMERCATO MILAN NASTASIC - Messo sotto contratto Ibrahimovic in attacco, rinforzare il reparto arretrato diventa il principale obiettivo del Milan nella sessione invernale di calciomercato. Il grave infortunio subito da Duarte e la possibile cessione di Caldara impongono al club rossonero di investire in un difensore centrale da mettere a disposizione di Pioli per la seconda parte della stagione oltre a Todibo che sembra ormai ad un passo.

Molti sono i nomi accostati ai meneghini, ma negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di Matija, nazionale serbo classe 1996 che vanta un passato in Serie A con la maglia della

Milan, Nastasic fa chiarezza: "Voci non vere"

Rumors che sono stati smentiti con veemenza dal diretto interessato attraverso i social network. Molto chiaro il messaggio postato da Nastasic sul suo profilo Instagram: "Negli ultimi giorni ho letto diverse volte che io avrei dichiarato di voler tornare in Italia, il che ha causato un disguido. Ad ogni modo, posso dirvi che non è vero niente e che non ho detto quelle cose. Sono molto legato allo Schalke 04 e per questo ho deciso di restare qui e rinnovare. Tra poco inizia la preparazione invernale e siamo concentrati sul raggiungimento dei nostri obiettivi".

