CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Il Napoli stringe i tempi per Stanislav Lobotka, con l'obiettivo di poter annunciare il suo acquisto alla riapertura del calciomercato e metterlo il prima possibile a disposizione di Rino Gattuso.

Incontro a Madrid tra gli emissari degli azzurri e ilper chiudere la trattativa con le cifre dell'affare confermate intorno ai 17-18 milioni di euro più bonus: come raccolto da Calciomercato.it , cresce l'ottimismo sul buon esito della trattativa con la chiusura che appare sempre più vicina. Come raccontato dalla nostra redazione, l'intesa tra il Napoli e il calciatore già è stata trovata giorni fa sulla base di un quinquennale da due milioni di euro a stagione. Lo slovacco in stagione ha collezionato 17 presenze nella Liga: praticamente sempre titolare ad eccezione di una partita.