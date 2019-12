CALCIOMERCATO SERIE A VIDAL LOBOTKA / Ancora pochi giorni e si aprirà ufficialmente la finestra invernale di calciomercato: a partire infatti dal 2 gennaio, le 20 squadre di Serie A potranno ufficializzare nuovi colpi in entrata con la missione di regalare ai propri tecnici importanti rinforzi in vista della seconda parte di stagione. Il colpo Milan targato Ibrahimovic è destinato ad essere solo uno dei primi grandi affari del calciomercato italiano: l'Inter di Antonio Conte non molla Arturo Vidal mentre, sempre da Barcellona, il Milan potrebbe portare in Italia Todibo. Il nuovo Napoli di Gattuso è ad un passo da Lobotka mentre la Roma di Fonseca mette nel mirino Politano per l'attacco. Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo con quelle che sono le trattative più calde del momento. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, da Vidal a Lobotka: Conte e Gattuso ritoccano il centrocampo

Antonio Conte vuole a tutti i costi Arturo Vidal: per il tecnico nerazzurro il centrocampista del Barcellona è l’uomo giusto in grado di aumentare in maniera importante le chance scudetto dell’Inter. La dirigenza nerazzurra è pronta ad incontrare quella blaugrana, anche se al momento Valverde avrebbe posto il veto alla cessione. La fiducia è massima, l’agente Felicevich è al lavoro da tempo per perfezionare l’affare con Vidal che ha già fatto ampiamente la sua parte, denunciando il Barcellona. La fiducia resta massima in casa Inter, Marotta è certo che con 15 milioni di euro e la formula del prestito con diritto di riscatto senza obbligo, Arturo potrebbe sbarcare a Milano. Conte, che ha sentito telefonicamente il giocatore già allenato alla Juventus, freme. Difficilmente il colpo Vidal verrà chiuso prima della partita in programma il 6 gennaio con il Napoli: chissà se invece tra i 22 in campo al San Paolo ci sarà Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo. Il classe 1994, come ampiamente documentato su Calciomercato.it, ha già accettato la proposta del club azzurro per un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione.

La trattativa è entrata nel vivo grazie ad un blitz a Londra degli agenti del giocatore, ballano pochi milioni tra domanda e offerta: l'ottimismo cresce e l'intenzione dei partenopei è poter ufficializzare l'affare all'apertura del calciomercato.

Calciomercato, non solo Vidal e Lobotka: le trattative più calde della Serie A

L'Inter continua a guardare con attenzione in casa Chelsea gli sviluppi attorno al futuro di Oliver Giroud, Marcos Alonso e Emerson Palmieri mentre Vidal potrebbe non essere l'unico con un biglietto aereo da Barcellona a Milano. Dopo aver chiuso il colpo Ibrahimovic, che ha riportato tanto entusiasmo nella piazza rossonera, Maldini e Boban sono alla ricerca di un nuovo rinforzo in difesa. Tutti gli indizi portano a Jean-Claire Todibo, difensore francese classe 1999. Il Barcellona lo valuta 25 milioni di euro mentre il Milan è fermo a 15 milioni più bonus con diversi club stranieri pronti ad inserirsi nella trattativa. L'ex rossonero Patrick Cutrone invece è vicinissimo alla Fiorentina. Capitolo Juventus. Sfumato Haaland e ceduto Mandzukic, Paratici è al lavoro per ritoccare il centrocampo: dopo il tentativo non andato a buon fine per Vidal, nel mirino della dirigenza bianconera rimane Leandro Paredes, ex Roma in forza al Paris Saint Germain: superata la concorrenza del Napoli, il Ceo della 'Vecchia Signora' potrebbe intavolare uno scambio e utilizzare Emre Can come contropartita. Non resta a guardare la Roma: in attesa di nuovi sviluppi dal fronte societario, la dirigenza giallorossa pensa a Matteo Politano dell'Inter come nuovo rinforzo per l'attacco. Si tratterebbe di un ritorno a casa visto che l'ex Sassuolo è cresciuto nel settore giovanile della Roma: su di lui c'è anche il forte interesse del Napoli, che sul piatto potrebbe mettere due pedine che potrebbero fare comodo a Conte.

Calciomercato, da Ibrahimovic a Perin: le trattative già chiuse

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan: la dirigenza rossonera ha scelto di puntare sul 38enne per cercare di risollevare le sorti di una stagione davvero deludente. Per lo svedese un contratto di 6 mesi, rinnovabile per altri 12 al raggiungimento di alcuni bonus (gol e presenze). Lasciano la Juventus Mario Mandzukic e Mattia Perin: l'attaccante croato ha firmato un contratto con l'Al-Duhail mentre l'estremo difensore torna a difendere i pali del Genoa. Donati è un nuovo giocatore del Lecce, a sorpresa il Borussia Dortmund ieri ha ufficializzato il grande colpo targato Haaland.

