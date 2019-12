CALCIOMERCATO INTER VIDAL /Arturo Vidal si avvicina all’Inter. Fino a poco più di 24 ore fa, la dirigenza del Barcellona escludeva una sua partenza con l’intenzione di accontentare il tecnico Valverde, che reputa il cileno ricambio fondamentale per il suo centrocampo. Da ieri sera, però, tutto è cambiato.

Calciomercato Inter, Vidal rompe con il Barcellona

La denuncia degli avvocati del centrocampista al club catalano ha un obiettivo chiarissimo: ottenere il lasciapassare per abbandonare il Camp Nou ed approdare all’Inter. I bonus da 2.4 milioni che reclama il calciatore gli sarebbero spettati disputando il 60% delle partite ufficiali, ma per la società gli accordi prevedevano 45 minuti in campo per ogni presenza, circostanza non verificatasi.

Il timing della vicenda è assolutamente sospetto: appare strano che l’iniziativa abbia luogo proprio a pochi giorni dal calciomercato invernale e che, soprattutto, sia stata resa pubblica attraverso la stampa (l’ha svelata ieri sera ‘ABC’).

Per il Barcellona è palese l’intento di forzare una separazione e, a quanto pare, l’obiettivo è stato raggiunto.

Calciomercato Inter, Barcellona pronto allo sconto per Vidal

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, la dirigenza blaugrana ha dato il suo ok a procedere alla cessione del classe ’87, con buona pace delle richieste di Valverde. La società, che era già propensa a liberarsi del suo cartellino, dopo l’affronto ricevuto dall’entourage del calciatore, salvo colpi di scena, ha deciso di concedere il via libera al suo addio, anche se con la cessione in prestito di Aleñá probabilmente andrebbe trovato un sostituto per completare numericamente il centrocampo (che potrebbe essere Riqui Puig dal Barça B).

La denuncia, quindi, potrebbe favorire uno sconto importante sui circa 25 milioni richiesti nei giorni scorsi: l’Inter, migliorando leggermente la sua proposta (è arrivata a circa 12 milioni bonus compresi), potrebbe avvicinarsi in maniera definitiva al centrocampista desiderato da Conte. Lo scenario è completamente cambiato: la strada verso Vidal, ora, è in discesa.

