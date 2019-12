CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA HAALAND / C'è il super agente Mino Raiola dietro molti dei nomi più caldi del calciomercato e per la Juventus può essere un fattore determinante, più o meno direttamente. In attesa di capire cosa farà Zlatan Ibrahimovic, segnalato sempre più vicino al Milan, il manager italo-olandese sta scaldando i motori con diversi suoi assistiti che saranno protagonisti delle prossime settimane di trattative e affari. A partire da due nomi grossi come Erling Braut Haaland e soprattutto Paul Pogba. Per essere sempre aggiornato sul calciomercatocon tutte le news Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo da 30 milioni: affare a un passo!

Calciomercato Juventus, lo United e la paura per l'intreccio Haaland-Pogba

Molto ruota attorno al nuovo gioiello esploso al Salisburgo. Sull'attaccante norvegese si è inevitabilmente scatenata un'asta internazionale con tutti i top club europei coinvolti.

Soprattutto alla luce della clausola da 'soli' 30 milioni di euro che per un classe 2000 che ha già fatto intravedere cose da top player profumano di occasione. Laè tra le società più interessate e grazie anche ai rapporti con lo stesso Raiola ha mosso passi concreti in avanti, la concorrenza però è molto forte ed agguerrita. Nei giorni scorsi in particolare si sono diffuse voci secondo cui ilavrebbe piazzato uno scatto decisivo bruciando la concorrenza. Per il momento non ci sono conferme e anzi, secondo quanto riferisce il 'Daily Star' starebbero sorgendo alcuni problemi. I 'Red Devils' sono infatti assolutamente interessati all'acquito di Haaland, su input soprattutto del manager Ole Gunnar Solskjaer suo connazionale, ma i dirigenti inglesi è che Raiola possa decidere di sbloccare l'arrivo del giovane gigante norvegese a 'Old Trafford' in cambio del via libera per la cessione di Paul. Uno scenario preoccupante per lo United, che sul centrocampista francese sta cercando di alzare un muro, mentre la Juventus sarebbe nel caso pronta ad intervenire per coronare il sogno mai svanito di riportarlo a casa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, pronto il Pogba-bis: altro sgarbo al Manchester United

Calciomercato Juventus, dalla Francia: Zidane non molla Pogba. Spunta l'incontro