CALCIOMERCATO SASSUOLO CARNEVALI / Da Boga a Berardi non mancano i calciatori del Sassuolo al centro delle voci di mercato: se l'esterno franco-ivoriano è sulla bocca di molti addetti ai lavori, con il Napoli e il Milan tra le società più interessate, per l'attaccante calabrese da tempo si registra l'interesse della Fiorentina.

A parlare del mercato in entrata e uscita è l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali alla 'Gazzetta di Modena': "La società ha allestito una rosa importante e di qualità. Abbiamo tanti infortunati che presto recupereremo, non penso ci sia bisogno di tornare sul mercato. Ovvio che se il mister ritiene ci siano da fare interventi siamo pronti a concordarli assieme.

Se c'è una necessità la società è presente".

Calciomercato, Napoli-Boga: il Sassuolo non cede a gennaio

Queste le parole sul fronte arrivi, mentre per le cessioni il dirigente del Sassuolo rimanda tutto all'estate: "Abbiamo fatto investimenti economici importanti, i nostri gioielli restano qui. Siamo undicesimi, c'è spazio e tempo per risalire la classifica anche se rimane l'amarezza per i tanti punti buttati via per colpa nostra. Non è il caso di fare drammi o disfattismo. Giochiamo un buon calcio e alla fine sono convinto che troveremo un equilibrio nei risultati".

