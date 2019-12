NAPOLI DE LAURENTIIS GATTUSO / Aurelio De Laurentiis, attraverso il sito del Napoli, fa gli auguri di buon natale a tifosi azzurri e non. L'occasione anche per parlare del periodo della squadra partenopea: "Questi ultimi mesi dell'anno calcistico non ci hanno regalato sinora le soddisfazioni e i successi che ci hanno caratterizzato in passato, ma sono certo che con la carica di Gattuso, con il lavoro della squadra e con la nostra piena e autentica unità di intenti, l'orizzonte tornerà presto radioso nel nostro splendido cielo azzurro".

Il patron continua: "Il mio impegno e quello di tutta la Società è sempre costante e incessante, rivolto a un presente e a un futuro che possano coronare i nostri desideri legati alla amata maglia del Napoli".

La lettera di De Laurentiis non è incentrata soltanto sul calcio: "Rivolgo un pensiero sentito e speciale a tutte le famiglie meno fortunate, che hanno difficoltà e che stanno attraversando giorni di sofferenza. Il mio auspicio è che proprio da questo periodo magico dell’anno possano ricevere un gesto d’amore che sappia risollevare gli animi e donare serenità. Personalmente voglio augurare a tutti i napoletani nel mondo un felice Natale e un luminoso 2020 in un ideale abbraccio che scandisca l’immensa fede azzurra".