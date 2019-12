CALCIOMERCATO INTER PARMA KULUSEVSKI / Il Parma impone la sua scelta sul futuro di Kulusevski, giovane mezzala tra le rivelazioni del campionato in corso. Finito nel mirino dell'Inter, il giocatore di proprietà dell'Atalanta fino al termine della stagione è in prestito secco ai ducali, che non vogliono perderlo con mesi di anticipo: clicca qui per restare aggiornato.

Il d.s.

Daniele, riporta la 'Gazzetta di Parma', ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del giocatore: "Su Kulusevski la decisione spetta a noi. Fare il direttore sportivo non è facile perché tutto può succedere e poi direbbero che racconto bugie, anche se magari bianche. Volevamo per Kukusevski un prestito biennale o una percentuale sulla futura vendita. Non ci hanno concesso nulla e dovremo rimandarlo a Bergamo a giugno. Ma fino ad allora le carte le abbiamo in mano noi".

