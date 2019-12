CALCIOMERCATO MILAN OMERAGIC - La clamorosa disfatta contro l'Atalanta ha chiuso un anno nero per il Milan: dalla mancata qualificazione in Champions all'esclusione dall'Europa League passando per il cambio alla guida tecnica da Giampaolo a Pioli con i risultati che ancora stentanto ad arrivare. In casa rossonera si guarda al mercato invernale che sta per aprirsi per riuscire a voltare pagina e costruire una squadra in grado di rilanciarsi nella seconda parte della stagione.

Di pari passo, però, la dirigenza meneghina vuole programmare il futuro: in tale ottica si registrano le voci su Becir, 17enne difensore centrale svizzero che milita in patria con lo, con cui ha già raccolto 7 presenze in campionato.

Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il procuratore del difensore elvetico nel giro della Nazionale Under 19. "Sì, ci sono stati contatti con il Milan - ha confessato Christoph Graf ai nostri microfoni - Omeragic è interessato a giocare nella Serie A italiana un giorno, ma in ogni caso è ancora molto presto". L'obiettivo dei rossoneri è quello di bloccarlo a gennaio per la prossima estate.

