Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Olivera vuole lasciare il Napoli: offerta del Nottingham | CM

Foto dell'autore

Il terzino uruguagio spinge per trasferirsi in Premier League. Può seguire Lucca

Napoli grande protagonista di questo mercato di gennaio. In casa azzurra è in atto una mezza rivoluzione, coinvolti soprattutto due degli acquisti estivi bocciati da Conte: Lorenzo Lucca e Noa Lang, con l’olandese diretto al Galatasaray. Ma in questa sessione invernale potrebbe partire pure Mathias Olivera, che nella vittoria dei Scudetti negli ultimi tre anni ha dato un buon contributo.

Olivera in azione
Olivera vuole lasciare il Napoli: offerta del Nottingham (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il terzino uruguaiano è ai margini della squadra e per questo, come raccolto da Calciomercato.it, ha chiesto la cessione. Olivera vuole andare via, l’obiettivo è trasferirsi in Premier.

Per il suo cartellino, ha appreso CM.IT, c’è una proposta superiore ai 15 milioni di euro del Nottingham Forest. Dialoghi in corso tra i club, dialoghi che includono anche il sopracitato Lucca.

Come scritto dal nostro Giorgio Musso, l’operazione per l’attaccante – che il Napoli deve prima riscattare dall’Udinese pagando circa 25 milioni – è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato 35 milioni. Su Lucca c’è anche l’ex Pisa, ma gli inglesi rimangono avanti. Anche per Olivera, è tutto o quasi nelle mani del Napoli.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie