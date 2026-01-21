Olivera vuole lasciare il Napoli: offerta del Nottingham | CM

Il terzino uruguagio spinge per trasferirsi in Premier League. Può seguire Lucca

Napoli grande protagonista di questo mercato di gennaio. In casa azzurra è in atto una mezza rivoluzione, coinvolti soprattutto due degli acquisti estivi bocciati da Conte: Lorenzo Lucca e Noa Lang, con l’olandese diretto al Galatasaray. Ma in questa sessione invernale potrebbe partire pure Mathias Olivera, che nella vittoria dei Scudetti negli ultimi tre anni ha dato un buon contributo.

Il terzino uruguaiano è ai margini della squadra e per questo, come raccolto da Calciomercato.it, ha chiesto la cessione. Olivera vuole andare via, l’obiettivo è trasferirsi in Premier.

Per il suo cartellino, ha appreso CM.IT, c’è una proposta superiore ai 15 milioni di euro del Nottingham Forest. Dialoghi in corso tra i club, dialoghi che includono anche il sopracitato Lucca.

Come scritto dal nostro Giorgio Musso, l’operazione per l’attaccante – che il Napoli deve prima riscattare dall’Udinese pagando circa 25 milioni – è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato 35 milioni. Su Lucca c’è anche l’ex Pisa, ma gli inglesi rimangono avanti. Anche per Olivera, è tutto o quasi nelle mani del Napoli.