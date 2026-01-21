Mlacic-Inter, affare ancora possibile: le ultime | CM

Il rapporto col nuovo agente e l’apertura del papà del difensore dell’Hajduk

Dopo Jakirovic, l’Inter potrebbe (ancora) mettere le mani sul cartellino di un altro talento croato: l’ormai famoso Branimir Mlacic. L’operazione non è affatto saltata come poteva sembrare dopo le non risposte pervenute dalla famiglia del ragazzo.

Nelle ultime ore, Calciomercato.it ha raccolto un’apertura del papà del giovane difensore a un accordo con il club nerazzurro.

Fondamentale sarà sempre il progetto di crescita che prospetterà l’Inter a Ivica Mlacic, il papà del classe 2007. Non era e non è tutt’ora una questione economica, bensì esclusivamente tecnica. Mlacic senior vuole che al figlio venga garantito il miglior percorso possibile per consentirgli poi di potersi affermare con la maglia nerazzurra della prima squadra.

Già respinta con forza l’ipotesi di un passaggio nell’Under 23, del resto parliamo di un giocatore sì molto giovane, ma che è già titolare all’Hajduk con tanto di esordito in campo europeo, nello specifico in Conference League.

Un accordo ora è possibile anche perché il nuovo agente, Fali Ramadani, vanta ottimi rapporti con il Ds interista Ausilio. Una quadra si può trovare nei prossimi giorni, ricordando che quella tra i club esiste già sulla base di circa 5 milioni di euro.

Mlacic ha altre offerte, pure dalla Serie A seppur da squadre di rango inferiore, ma l’Inter è sempre l’Inter.