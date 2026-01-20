Affare chiuso e visite mediche, arriva l’annuncio: “Sempre forza Inter”

Operazione da circa 5 milioni di euro con i bonus. Il difensore presto a Milano per la firma

Colpo in prospettiva da parte dell’Inter. E intanto Chivu continua ad aspettare… Cosa? Un nuovo terzino destro, insomma il sostituto di Dumfries che potrebbe rientrare un po’ in anticipo rispetto ai tempi (marzo inoltrato). Certo, con la caviglia non si scherza e perciò il club dovrà andarci cauto. Come lo stesso laterale olandese, considerato che fra qualche mese ci sarà il Mondiale.

Sfumato Mlacic, ormai la famiglia non dà più risposte, i nerazzurri hanno chiuso per un altro talento croato. Parliamo di Leon Jakirovic, difensore di 18 anni in forza – ma ancora per pochissimo – alla Dinamo Zagabria.

Il classe 2008 era nel mirino di altre società straniere, in particolare del Salisburgo (che ci ha provato quasi fino all’ultimo), ma Ausilio e soci sono stati più decisi e convincenti riuscendo a vincere la partita. Decisivi anche gli ottimi rapporti con l’entourage, lo stesso di Sucic.

Jakirovic all’Inter: operazione da circa 5 milioni

Jakirovic sbarcherà a Milano nei prossimi giorni per le rituali visite mediche prima della firma sul contratto. Come appreso da Calciomercato.it, si tratta di una operazione da circa 2,5 milioni di euro più bonus, che potrebbero far lievitare la cifra finale a circa 5 milioni di euro.

Secondo quanto raccolto da CM.IT, per la chiusura dell’affare è stato fondamentale pure il parere, dunque l’ok della famiglia del ragazzo, maggiorenne soltanto da quattro giorni.

Su Instagram il papà di Jakirovic, Sergej, ovvero l’attuale allenatore dell’Hull City, ha condiviso il post Instagram di Fabrizio Romano che dava per fatto il passaggio di suo figlio in nerazzurro. In allegato una frase eloquente: “Sempre forza Inter”.

Jakirovic partirà dall’Under 23 di mister Vecchi, che milita nel campionato di Serie C.