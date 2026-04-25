Futuro De Rossi, spunta un’ipotesi a sorpresa per la prossima stagione | CM

Daniele De Rossi sta facendo un ottimo lavoro al Genoa portando la squadra a una salvezza tranquilla dopo aver preso l’incarico in un momento molto delicato con i rossoblu in piena lotta per non retrocedere.

Il tecnico vedrà rinnovarsi il contratto automaticamente al raggiungimento della permanenza in Serie A per altre due stagioni con il Genoa che ha tutta l’intenzione di tenersi stretto il proprio allenatore.

La buona stagione vissuta alla guida del Grifone, però, ha attirato l’attenzione di diverse squadre con Bologna e Fiorentina che stanno sondando la possibilità di averlo sulla propria panchina per il prossimo campionato. Il tecnico, dal canto suo, sarebbe pronto a restare alla guida del Genoa, anche se, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe pronto a dire addio in caso di chiamata dalla Premier League.

Al momento diversi club sono concentrati sul raggiungimento dei propri obiettivi in questa stagione, ma qualche panchina potrebbe liberarsi in vista della prossima stagione. Se dovesse arrivare una chiamata dall’Inghilterra, Daniele De Rossi la prenderebbe in seria considerazione.