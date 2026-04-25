Due classe 1995 alla corte di Allegri, il Milan chiude il doppio affare

Il Milan, vicino alla conquista di un posto nella prossima Champions League, è al lavoro per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.

Il tecnico avrebbe deciso di proseguire alla guida della formazione rossonera nonostante le sirene che arrivano da Madrid, sponda Real, e dalla nazionale italiana. L’allenatore avrebbe già presentato la lista dei desideri con due calciatori esperti pronti a sbarcare a Milanello.

Il primo è Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e pronto a dire sì al Milan a fronte di un contratto triennale con opzione per il quarto che potrebbe andare ad innalzare il tasso tecnico e di esperienza della formazione rossonera. Il club meneghino appare in vantaggio sulla concorrenza anche se ci sono diverse società pronte a fare un tentativo.

L’altro nome è quello di Alexander Sorloth, attaccante dell’Atletico Madrid che potrebbe sistemare il discorso attacco in casa rossonera non trovando sempre spazio da titolare nella formazione di Diego Simeone.