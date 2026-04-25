Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Due classe 1995 alla corte di Allegri, il Milan chiude il doppio affare

Foto dell'autore

Il Milan, vicino alla conquista di un posto nella prossima Champions League, è al lavoro per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.

Massimiliano Allegri
Doppio colpo di mercato per il Milan di Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il tecnico avrebbe deciso di proseguire alla guida della formazione rossonera nonostante le sirene che arrivano da Madrid, sponda Real, e dalla nazionale italiana. L’allenatore avrebbe già presentato la lista dei desideri con due calciatori esperti pronti a sbarcare a Milanello.

Il primo è Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e pronto a dire sì al Milan a fronte di un contratto triennale con opzione per il quarto che potrebbe andare ad innalzare il tasso tecnico e di esperienza della formazione rossonera. Il club meneghino appare in vantaggio sulla concorrenza anche se ci sono diverse società pronte a fare un tentativo.

L’altro nome è quello di Alexander Sorloth, attaccante dell’Atletico Madrid che potrebbe sistemare il discorso attacco in casa rossonera non trovando sempre spazio da titolare nella formazione di Diego Simeone.

1311

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 25%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU