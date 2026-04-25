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Spalletti e il rebus Yildiz per Milan-Juve. Sorpresa Vlahovic

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Il fantasista turco si allena in gruppo (al pari del centravanti), ma la sua presenza dal primo minuto resta in forte dubbio

Doppio sorriso per Luciano Spalletti alla vigilia della partitissima del ‘Meazza’ contro il Milan dell’ex Allegri.

Juventus, le ultime su Yildiz
Dubbio Yildiz per Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

La Juventus recupera infatti sia Kenan Yildiz che Dusan Vlahovic, con entrambi che sono tornati ad allenarsi insieme al gruppo nella rifinitura di questa mattina alla Continassa. I due attaccanti hanno svolto l’intero allenamento con la squadra e sono quindi disponibili per la trasferta di San Siro.

Qualche incertezza resta solo per il centravanti, con Spalletti e lo staff medico che predicano prudenza dopo il nuovo infortunio muscolare rimediato durante il riscaldamento del match contro il Sassuolo.

Juventus, la probabile formazione di Spalletti contro il Milan

L’allenatore bianconero scioglierà nelle prossime ore i dubbi sulla convocazione di Vlahovic (nei giorni scorsi si ipotizzava un rientro nella successiva gara col Verona), mentre sul pullman che partirà domattina per Milano ci sarà sicuramente Yildiz.

La scelta di Spalletti su Vlahovic
Spalletti e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Il rebus sul numero dieci riguarda invece la scelta se schierarlo o meno dal primo minuto, considerando l’infiammazione al ginocchio sinistro che sta limitando il turco. Yildiz non è al meglio della condizione e domani sera al ‘Meazza’ potrebbe partire dalla panchina come successo con il Bologna. Al suo posto nel caso ci sarebbe la conferma di Boga, mentre David guiderebbe il reparto offensivo. 

Thuram è pronto per ritornare titolare in mediana, con il jolly McKennie sulla destra e il recuperato Holm pronto eventualmente ad entrare in corso d’opera. Tornano a disposizione anche Perin e Adzic, sempre ai box invece lungodegenti Milik e Cabal.

Juve, la probabile formazione anti-Milan (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga; David

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