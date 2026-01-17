Inter-Mlacic, scontro con gli intermediari e nuovo agente: la situazione | CM

L’operazione si complica nonostante l’accordo raggiunto con l’Hajduk

Mlacic-Inter non era affatto una operazione chiusa, come invece hanno detto e scritto più fonti negli ultimi due giorni.

Non lo era, al di là dell’ottimismo diffuso, perché mancava il sì del difensore, l’ok finale del papà (contrario a far giocare il figlio nell’Under 23, infatti l’ipotesi è decaduta) dopo l’accordo raggiunto – già da un paio di settimane – tra i nerazzurri e l’Hajduk per circa 5 milioni di euro.

Scontro con gli intermediari e il passaggio a Ramadani

Questo “ok finale” non è arrivato e non sappiamo, del resto mica facciamo gli indovini, se mai arriverà. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è stato un cortocircuito, o meglio dire uno scontro con gli intermediari (qualcuno avrebbe giocato sporco…).

Così la famiglia ha deciso di affidarsi a Fali Ramadani, potente agente tra i Balcani e l’Europa che conta, per ‘proteggere’ meglio gli interessi del difensore classe 2007, ambito da tanti altri club tra Italia ed estero.

Ora è tutto di nuovo in discussione

Papà Ivica vorrebbe probabilmente una tappa intermedia prima di un approdo a una big come l’Inter, alla quale era stato chiesto – per l’appunto – un progetto di crescita adeguato. Il trasferimento all’Inter è ancora possibile, del resto Ramadani vanta ottimi rapporti anche con Ausilio, ma chiaramente ora andrà/andrebbe ridiscusso un po’ il tutto.

Naturalmente sul mercato l’Inter resta attiva anche per quanto riguarda il terzino destro. Non è ancora tramontata l’ipotesi di un ritorno di Ivan Perisic. Come abbiamo scritto qui su CM.IT, da parte dell’esterno croato c’è la disponibilità a rivestire la maglia nerazzurra.

L’ostacolo principale è il PSV, che non intende privarsene nel bel mezzo della stagione – ora avrà anche partite decisive in chiave Champions – mentre il secondo potrebbe esserlo la proprietà. Già, perché al 37enne andrebbe garantito almeno un anno e mezzo di contratto, visto che il suo attuale accordo con gli olandesi scade proprio a giugno 2027.