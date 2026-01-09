Mlacic, cresce l’ottimismo dell’Inter: al lavoro per il sì del ragazzo e del papà | CM.IT

I nerazzurri puntano a ripetere l’operazione Sucic chiusa un anno fa con la Dinamo Zagabria

Il nuovo Bastoni? Il nuovo van Dijk? Come al solito, quando si parla di giovani emergenti i paragoni sono sempre fin troppo azzardati. Certo, Branimir Mlacic è uno dei migliori prospetti che offre attualmente il calcio croato. Da quelle parti sanno bene come far crescere i propri giovani…

Fisicamente, parlando di altezza (192cm), Mlacic è sì paragonabile coi sopracitati van Dijk e Bastoni. Lui, però, ha più le caratteristiche del marcatore.

Volendo anche noi azzardare un paragone e restando in casa Inter, ha qualcosa di Acerbi. Sa posizionarsi sempre nel posto giusto, è efficace negli interventi, non bada al sodo ed è bravo di testa. Al contempo ha un buon piede: rispetto ad Acerbi, quello naturale è il destro.

Mlacic è un classe 2007, compirà 19 anni il prossimo 12 marzo. È già comunque un titolare in pianta stabile dell’Hajduk Spalato. Ci sono ottime possibilità che venga all’Inter.

L’idea dei nerazzurri è ripetere l’operazione Sucic, chiusa un anno fa ma con i rivali della Dinamo Zagabria. Acquistarlo adesso per poi farlo arrivare a Milano la prossima estate. Sostanzialmente un accordo con l’Hajduk c’è già per circa 5 milioni di euro.

L’Inter è molto avanti, ci sono ottime possibilità che l’affare vada in porto. Come abbiamo scritto su Calciomercato.it, al di là della concorrenza c’è da strappare il sì del ragazzo. Della famiglia, e del papà in particolare, che per suo figlio vuole un progetto di crescita adeguato. Gli intermediari sono al lavoro.