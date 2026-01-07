Atalanta
L’Inter insiste per Mlacic: l’ostacolo non è solo la concorrenza | CM.IT

Il club nerazzurro non molla la presa sul classe 2007 dell’Hajduk, ma l’affare è tutt’altro che scontato

L’Inter continua a spingere per Branimir Mlacic, promettente difensore dell’Hajduk Spalato. Da diverse settimane è stata messa sul tavolo un’offerta importante, parliamo di circa 5 milioni di euro per il cartellino del classe 2007 paragonato anche a Bastoni (soltanto che lui è un destro di piede) per le sue qualità in fase di impostazione.

Mlacic ha collezionato diciotto presenze nella stagione in corso ed è corteggiato da tanti altri club europei. Tra questi ci sarebbe pure il Barcellona. La concorrenza (anche italiana) non è comunque l’unico ostacolo per l’Inter. L’altro, non meno importante, è la famiglia del ragazzo.

Come nuovamente appurato da Calciomercato.it, al club nerazzurro è stato richiesto un percorso di crescita adeguato. Finora non ha convinto quello che prevedeva almeno inizialmente la collocazione di Mlacic nella seconda squadra, l’Under 23 di Vecchi.

Il diciottenne ha già esordito in Europa, precisamente nei turni di qualificazione al girone unico di Conference League, per questo preferirebbe partire già da un livello superiore. Agenti e intermediari al lavoro per trovare una soluzione, molto dipenderà anche dalle offerte – economiche e progettuali – che metteranno sul piatto gli altri club interessati.

