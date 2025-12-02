Atalanta
Un altro croato per l’Inter: l’ultimo (e decisivo) step per Mlacic dell’Hajduk | CM.IT

Il club nerazzurro è pronto a chiudere l’operazione per il classe 2007

Un altro croato all’Inter. Da Kovacic a Brozovic e Perisic, da Sucic a Branimir Mlacic, difensore centrale di diciotto anni in forza all’Hajduk Spalato.

Calciomercato.it ha raccolto conferme circa le indiscrezioni provenienti dalla Croazia: il club nerazzurro fa sul serio per il classe 2007, tanto da aver presentato già un’offerta per il suo cartellino.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, va convinto il papà e soprattutto il ragazzo, non soddisfatto – perlomeno non ancora – del progetto sportivo, del progetto di crescita prospettatogli dall’Inter. Appena un mese fa ha rinnovato fino al 2029.

Destro di piede, Mlacic è un difensore di un metro e novantadue bravo nell’uno contro uno, è davvero difficile superarlo, ma con attitudini alla Bastoni in fase di costruzione.

Nonostante la giovanissima età, è già un punto fermo dell’Hajduk dove milita l’ex Inter Livaja ma anche l’ex Milan Ante Rebic. Il Direttore tecnico, invece, è l’ex Barcellona Rakitic.

Mlacic è stato allenato da Gattuso nella passata stagione, anche se poi l’ex CT non gli ha mai concesso una chance. Il debutto ufficiale è avvenuto quest’anno, contro lo Zira nel ritorno del secondo turno dei playoff di Conference League. Per il club nerazzurro, chiaramente, sarebbe un investimento in prospettiva futura per la difesa.

