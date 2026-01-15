Perisic e il clamoroso ritorno all’Inter: c’è una conferma | CM

Con la maglia nerazzurra ha disputato 254 partite vincendo tre trofei, tra cui uno Scudetto nella stagione 2021/2021 con Conte in panchina

Con il Lecce non si è vista la solita Inter, probabilmente c’era un po’ di stanchezza fisica e mentale dopo il big match col Napoli, ciononostante i nerazzurri sono riusciti a prendersi tre punti pesanti.

Chivu è campione d’inverno, a +6 su Napoli e Milan, e allo stesso tempo ancora in attesa di un rinforzo sull’out destro. È vero che Dumfries potrebbe rientrare in anticipo, ma è altrettanto vero che ieri Diouf ha quasi fatto rimpiangere Luis Henrique. Insomma, al tecnico romeno farebbe davvero comodo un nuovo esterno, possibilmente più pronto ed esperto dei due sopracitati.

Secondo indiscrezioni a Chivu non dispiacerebbe affatto avere a disposizione Ivan Perisic, il grande ex non lasciatosi benissimo con l’attuale dirigenza (andò via a zero con parole al veleno dopo la finale di Coppa Italia).

Nonostante le 36 primavere, 37 il prossimo 2 febbraio, il croato continua ad avere un rendimento molto alto. Chiedere informazioni alla Juve… È ambidestro, dunque potrebbe giocare anche sulla corsia ancora orfana di Dumfries.

Secondo fonti vicinissime al croato, interpellate da Calciomercato.it, da parte del classe ’89 c’è apertura e disponibilità a un ritorno all’Inter. Ai nerazzurri, del resto, lui è rimasto molto legato come testimoniano le sue presenze al Meazza nelle stagioni successive all’addio: è stato pizzicato in tribuna in diversi match importanti della squadra allora guidata da Simone Inzaghi.

L’Inter è la squadra con cui ha giocato più partite, 254 presenze (55 gol e 50 assist), e vinto il maggior numero di titoli (3, tra cui lo Scudetto nel 2021) assieme al Bayern Monaco.

Inter, Perisic l’occasione perfetta: ostacolo PSV

Quindi l’affare è in discesa? Non proprio, perché a quanto pare il PSV non è disposto ad oggi a lasciarlo partire nel bel mezzo della stagione.

Il club olandese si fa forte di un contratto che scade a giugno 2027, firmato alla fine della scorsa stagione in cui lo spalatino ha dato un contributo enorme (16 gol e 11 assist) nel buon cammino in Champions e, soprattutto, nella super rimonta sull’Ajax valsa la vittoria dell’Eredivisie.

Perisic sta performando alla grande pure in questa: 4 gol e 10 assist con la squadra di Bosz che ha già in mano il titolo avendo 13 punti di vantaggio sul Feyenoord.

Vedremo se l’Inter aspetterà o meno qualche o più giorni confidando in un’apertura del PSV, magari dietro una richiesta di cessione da parte dello stesso Perisic, oppure se romperà gli indugi gettandosi a capofitto su un altro profilo.

Certo, poi bisognerebbe capire come l’Inter potrebbe ‘accontentare’ l’esterno sul piano contrattuale: dovrebbe garantirgli almeno un anno e mezzo, come da accordo attuale con gli olandesi, e sappiamo quanto la proprietà interista sia piuttosto allergica all’acquisto di giocatori ultratrentenni. Figurarsi di ultranìtrentaseienni…

Marotta e Ausilio sono comunque a caccia di un’occasione, meglio ancora se low cost: per Chivu, sfumato Cancelo, Perisic sarebbe probabilmene quella ideale. Parliamo in fondo di un giocatore che non avrebbe problemi di inserimento, visto che conosce l’ambiente e il calcio italiano come le sue tasche.