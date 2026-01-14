PAGELLE E TABELLINO INTER-LECCE 1-0: Pio Esposito per il +6, Diouf fa rimpiangere Luis Henrique. Coulibaly sempre al posto giusto

Voti, top e flop della sfida del Meazza valevole per il recupero della 16esima giornata

Una brutta Inter riesce comunque a battere il Lecce laureandosi campione d’inverno e allungando in testa alla classifica su Milan e Napoli. Per il +6 è decisiva la rete di Pio Esposito a dieci dal novantesimo.

Le Pagelle di Inter-Lecce

INTER

Sommer 6,5

Akanji 6

Acerbi 6

Bastoni 6

FLOP Diouf 5 – Non gioca nel suo ruolo naturale, ma a questi livelli è lecito aspettarsi di più. Spaesato e inconcludente, fa quasi rimpiangere Luis Henrique che poi entrerà al suo posto. Dal 56′ Luis Henrique

Barella 5,5 – Dal 56′ Frattesi 5,5

Zielinski 5,5

FLOP Mkhitaryan 5 – Una miriade di palloni sbagliati, soprattutto nel secondo tempo. Dal 72′ Lautaro 6,5

Carlos Augusto 6

Bonny 6 – TOP Dal 56′ Pio Esposito 7 – Un ottimo lavoro fuori dall’area di rigore prima di segnare da vero opportunista un gol pesantissimo, quello da tre punti.

Thuram 5,5 – Dall’87’ Sucic s.v.

All. Chivu 6

LECCE

Falcone 7

Veiga 6

FLOP Siebert 5,5 – Sullo 0-0 si divora un’occasione da gol enorme.

Tiago Gabriel 6,5

Gallo 6

TOP Coulibaly 7 – Sempre al posto giusto e in grado di far rifiatare i compagni.

Maleh 6,5 Dall’86’ Sala s.v.

Pierotti 6,5 – Dall’82’ Ndri s.v.

Gandelman 6,5 – Dal 68′ Kaba 5,5

Sottil 6 – Dal 68′ Taty Morente 5,5

Stulic 6,5

All. Di Francesco 6,5

Arbitro Maresca 5,5

TABELLINO INTER-LECCE 1-0

Marcatori: 78′ Pio Esposito

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf (56′ Luis Henrique), Barella (56′ Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (72′ Lautaro), Carlos Augusto; Bonny (56′ Pio Esposito), Thuram (87′ Sucic). All.: Chivu

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh (86′ Sala); Pierotti (82′ Ndri), Gandelman (68′ Kaba), Sottil (68′ Taty Morente); Stulic. All.: Di Francesco

ARBITRO: Maresca di Napoli

AMMONITI: Thuram, Vega, Luis Henrique