Inter, rientro Dumfries: l’annuncio UFFICIALE che spiazza tutti

Lungo post dell’olandese, ai box dopo l’operazione alla caviglia sinistra

“Prima del previsto”. Sul suo profilo Linkedin, a cui è iscritto più in qualità di imprenditore e comunicatore, Denzel Dumfries ha parlato del suo infortunio alla caviglia sinistra e dell’intervento che lo costringerà a star fuori fino a marzo. Ma nel suo lungo post, il terzino dell’Inter parla di un possibile rientro anticipato rispetto alle previsioni.

“Accettare ciò che non vorresti accettare – l’incipit del post di Dumfries, fattosi male contro la Lazio – Per me, al 40′ minuti, è stata come una pesante sconfitta. Un giocatore della Lazio (Zaccagni, ndr) è caduto sulla mia caviglia. Subito un dolore enorme, ma testardo come sono ho cercato di continuare a giocare. Ci sono riuscito per circa quindici minuti, finché non ho dovuto lasciare il campo nel secondo tempo.

All’inizio ho pensato: passerà. Prendo coraggio e tornare al lavoro. Ma dopo qualche settimana cercando di lasciarla guarire da sola (la caviglia, ndr), ho capito che non fosse la soluzione giusta. Il dolore non era sparito da solo. Di conseguenza, l’intervento chirurgico era inevitabile.

Dumfries: “Potrei tornare prima del previsto”

Ora sono passate quattro settimane. Con il duro lavoro, le cose stanno andando davvero bene e sembra che possa tornare prima del previsto. Dal momento in cui ho saputo che avrei dovuto fare un intervento, ho capito che sarebbe stata una grande lotta, soprattutto mentale.

Accettare quello che mi era successo e prendermi il tempo necessario per recuperare correttamente sono state le mie sfide più grandi. Le sessioni di allenamento sono improvvisamente diventate pezzi di un puzzle che devono andare perfettamente al suo posto.

L’obiettivo finale è sempre rimasto lo stesso: tornare prima di quanto la gente si aspetti. Denzel rimane Denzel – sempre alla ricerca dell’inaspettato.

(…) Non puoi andare più veloce della natura, ma puoi insegnarti ad abbracciarla. (…) Tornerò al lavoro perché non ci siamo ancora arrivati, spero che mi rivedrete presto sul campo. Buon 2026 e in salute per tutti”, conclude il numero 2 nerazzurro.

Dumfries verso l’addio all’Inter

I prossimi potrebbero essere anche gli ultimi di Dumfries all’Inter. Come scritto da Calciomercato.it, il classe ’96 punta a strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera. Nello specifico, a passare dai 4/4,5 milioni attuali a 6/6,5 netti a stagione.

Il sogno di Dumfries, adesso con il papà legatosi all’Epic Sports, resta sempre la Premier, ma considerate età e richieste economiche occhio alla Turchia. L’Inter ha fatto sapere a papà e intermediari che accetterebbe anche un’offerta inferiore alla clausola, nella fattispecie una proposta sui 20 milioni di euro.