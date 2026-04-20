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Juventus, escluse lesioni per Holm: le sue condizioni in vista del Milan

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Il laterale svedese era stato costretto al cambio ieri sera dopo il primo tempo del match vinto dalla Juve con il Bologna

Juventus subito in campo dopo la fondamentale vittoria contro il Bologna, che lancia i bianconeri nella corsa al quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League.

Juventus, le condizioni di Holm
Emil Hom, classe 2000 (Ansa) – Calciomercato.it

Alla Continassa solito allenamento defaticante per chi ha giocato ieri sera all’Allianz Stadium, seduta normale invece per chi non è sceso in campo o ha giocato pochi minuti. In mattinata Emil Holm si è sottoposto agli esami strumentali dopo il fastidio muscolare accusato col Bologna, con gli accertamenti svolti al J-Medical che hanno escluso lesioni per il laterale svedese.

Juventus, le ultime sull’infortunio di Holm

Holm è alle prese con un sovraccarico al polpaccio destro e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno in vista del big match di domenica a San Siro contro il Milan.

Il giocatore classe 2000 era stato uno dei migliori in campo nel primo tempo della sfida con il Bologna, ma era rimasto negli spogliatoi dopo l’intervallo anche a scopo precauzionale. Lo staff medico bianconero e Spalletti non hanno voluto correre rischi, considerando che Holm era rientrato solo a inizio mese dopo uno stop di diverse settimane per infortunio. 

C’è fiducia in casa Juve sul recupero per la gara di Milano dello svedese, arrivato in prestito (con diritto di riscatto) sotto la Mole lo scorso gennaio e che si sta rivelando una preziosa pedina nello scacchiere di Spalletti. 

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