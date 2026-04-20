Inter, scelto l’undici anti-Como: Chivu deve rinunciare a due big

La squadra nerazzurra prepara il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: gli aggiornamenti dopo l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile
Un rientro e ancora un’assenza per Chivu in vista della decisiva sfida delle semifinali di Coppa Italia contro il Como al ‘Meazza’.
Allenamento di rifinitura per l’Inter ad Appiano Gentile, senza la presenza in gruppo di Alessandro Bastoni. Il difensore della Nazionale ha svolto un lavoro personalizzato, visto che non è ancora al meglio per via dei problemi alla caviglia.
Bastoni quindi – a meno di colpi di scena – non sarà disponibile domani sera con il Como, saltando la seconda gara consecutiva dopo il forfait in campionato col Cagliari.
Inter, Bastoni e Lautaro KO in Coppa Italia
Il difensore dell’Inter non è ancora nelle migliori condizioni e Chivu preferisce gestirlo in questa parte finale della stagione. Al suo posto con il Como ci sarà ancora Carlos Augusto, mentre il tecnico nerazzurro in difesa ritroverà Bisseck che partirà dalla panchina.
Rispetto al match contro il Cagliari rientreranno Sommer, Acerbi e Zielinski dal primo minuto, con Bonny leggermente in vantaggio su Esposito per affiancare Thuram nel reparto d’attacco. Ancora ai box Lautaro Martinez, con il capitano che punta ad essere tra i convocati nel successivo match di campionato in casa del Torino.
Inter, la probabile formazione anti-Como (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram