Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, scelto l’undici anti-Como: Chivu deve rinunciare a due big

Foto dell'autore

La squadra nerazzurra prepara il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: gli aggiornamenti dopo l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile

Un rientro e ancora un’assenza per Chivu in vista della decisiva sfida delle semifinali di Coppa Italia contro il Como al ‘Meazza’.

Inter, Bastoni e Lautaro ko col Como
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Allenamento di rifinitura per l’Inter ad Appiano Gentile, senza la presenza in gruppo di Alessandro Bastoni. Il difensore della Nazionale ha svolto un lavoro personalizzato, visto che non è ancora al meglio per via dei problemi alla caviglia. 

Bastoni quindi – a meno di colpi di scena – non sarà disponibile domani sera con il Como, saltando la seconda gara consecutiva dopo il forfait in campionato col Cagliari.

Inter, Bastoni e Lautaro KO in Coppa Italia

Il difensore dell’Inter non è ancora nelle migliori condizioni e Chivu preferisce gestirlo in questa parte finale della stagione. Al suo posto con il Como ci sarà ancora Carlos Augusto, mentre il tecnico nerazzurro in difesa ritroverà Bisseck che partirà dalla panchina. 

Bastoni durante Como-Inter
Bastoni out contro il Como (Ansa) – Calciomercato.it

Rispetto al match contro il Cagliari rientreranno Sommer, Acerbi e Zielinski dal primo minuto, con Bonny leggermente in vantaggio su Esposito per affiancare Thuram nel reparto d’attacco. Ancora ai box Lautaro Martinez, con il capitano che punta ad essere tra i convocati nel successivo match di campionato in casa del Torino. 

Inter, la probabile formazione anti-Como (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram

1009

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 25%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU